Оккупанты на Донбассе обстреляли из минометов и артиллерии позиции украинских военных, в результате двое воинов ранены.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
"Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации... осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Отмечается, что состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого - удовлетворительное.
Читайте также"Спину развернуло до кости": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)"В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага", – добавили в штабе.
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