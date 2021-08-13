Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Оккупанты на Донбассе обстреляли из минометов и артиллерии позиции украинских военных, в результате двое воинов ранены.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования Российской Федерации... осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм. В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Отмечается, что состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого - удовлетворительное.

Читайте также"Спину развернуло до кости": жена погибшего на Донбассе дедушки рассказала о жутком обстреле (видео)"В ответ на обстрелы украинские военнослужащие открыли огонь, прекратив действия врага", – добавили в штабе.

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Автор: Тамара Отовская