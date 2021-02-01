На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил во время дежурства пропал украинский военный.
Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
В частности, исчезновение бойца заметили еще вечером 28 января во время проверки личного состава. Поиск пропавшего военного не дал результатов.
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"Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и уравновешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не имел", - говорится в сообщении.
В подразделении добавляют, что по имеющейся информации, боец сейчас находится на оккупированной территории. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств.
При этом информационные ресурсы террористов "ДНР" сегодня сообщили о якобы переходе на сторону боевиков сразу трех бойцов ВСУ. Один из них якобы уже находится в рядах оккупантов, еще двое якобы скрываются в одном из прифронтовых населенных пунктов.
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