С понедельника он будет начинаться позже и заканчиваться раньше.

На Днепропетровщине с понедельника, 18 апреля, сокращают комендантский час.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Хорошая воскресная новость. С завтрашнего дня сокращаем в области комендантский час", - отметил он.

Теперь ограничения будут длиться с 22:00 до 5:00.

Ранее продолжительность комендантского часа уменьшили в Киеве. С 17 апреля он будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше - с 22:00 до 5:00 утра.

Ситуация в Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, вчера председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал о двух "прилетах" вражеских ракет в области, попавших в неработающую птицефабрику. А взрывотехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Павлоградском районе уничтожили остатки современной боевой ракеты 9М79-1 "Точка-У".

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе очень много улиц имеют названия, связанные с Россией, - и их надо переименовать.

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