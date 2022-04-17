Он будет начинаться позже и заканчиваться раньше.

В Киеве и области меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра", - сказал Кличко.

Городской голова также призвал киевлян соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как писал УНИАН, в некоторых населенных пунктах Киевщины ввели собственный ежедневный комендантский час.

Так, на территории Иванковского поселкового совета Киевской области в Вышгородском районе Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 20:00 до 6: 00. Временные ограничения продлятся до 18 апреля.

Напомним также, что Киев и область снова начали обстреливать. В связи с этим людей, выехавших с этой территории в безопасные места, в КГГА просят пока не возвращаться.

В частности, 15 апреля российскими оккупанты нанесли три ракетных удара по объектам в Киевской области. А 16 апреля оккупанты обстреляли Дарницкий район Киева. Один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

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