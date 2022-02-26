На дамбе также поврежден взрывом ее конструкции / Фото Марина Григоренко
Повреждена дамба в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище.
Как передает корреспондент УНИАН, там взорваны шлюзы - она течет из водохранилища в реку.
Дамбу сейчас контролируют российские оккупанты. Она осталась единственной переправой через реку Ирпень, поскольку все остальные мосты взорваны.
На дамбе также повреждены взрывом ее конструкции, в частности шлюзы. Теперь вода из Киевского водохранилища течет в долину р.Ирпень, что грозит подтоплением населенных пунктов на десятки километров вдоль реки.
Следует отметить, что р.Ирпень находится ниже уровня водохранилища и ее перекачивают электрическими насосами в Киевское водохранилище.