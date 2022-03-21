Российские военные задерживают работников органов местного самоуправления на временно неподконтрольных Украине территориях.

Российские войска незаконно задерживают представителей местного самоуправления в Черниговской области. Цель и причина задержания неизвестна.

Об этом заявила прессслужба Черниговской областной военной администрации, пишет Суспільне.

Уточняется, что в воскресенье, 20 марта, в поселке Андреевка Михайло-Коцюбинской общины российские оккупанты задержали старосту села Николая Будаловського и местную депутата и директора школы Татьяну Безлюдную.

Данную информацию изданию анонимно подтвердили и местные жители.

"Пришли к нему во двор, забрали, вывели и с тех пор не выходит связь", - рассказала местная жительница.

Причины задержания чиновников не сообщаются.

Кроме того, оккупанты незаконно задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины. Местные жители сообщают, что чиновника могли вывезти в Россию.

Напомним, войска Украины уже уничтожили 11 вражеских батальонов танков, отметил советник главы Офиса президента.

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