Войска Украины уже уничтожили 11 вражеских батальонов танков, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что российские оккупанты почти потеряли возможность наступать где-либо на территории Украины.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Противник почти потерял возможность наступать где-либо на территории Украины и ведет лишь тактические действия, накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации", - отметил Арестович.

В течение ночи, добавил он, украинские военнослужащие наносили мощные удары по противнику.

Говоря об общих потерях врага, Арестович отметил, что украинские войска уничтожили уже 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов.

"Это в целом составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего четыре армии из 10-ти, которые есть у Российской Федерации", - подытожил Арестович.

Напомним, 24 февраля рано утром РФ ворвалась на украинскую территорию.

Президент країни-агресора Владимир Путин назвал войну "военной операцией", целью которой является якобы "демилитаризация" и "денацифицикация" нашего государства.

В украинском Минобороны поделились, что по состоянию на 21 марта в нашей стране ликвидировано около 15 тысяч оккупантов.

В РФ утверждают, что на украинской территории во время "спецоперации" погибли только почти 500 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: