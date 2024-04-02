В России значительно сократили сроки подготовки новых подразделений пехотинцев и ускоряют выпуск профессиональных военных.

Сейчас на территории Украины находится 474 тысячи российских оккупантов. С начала года этот показатель ощутимо вырос.

"Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тысяч военных. До начала 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тысяч военных. Есть наращивание, но путем формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений", - рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире Апостроф TV.

По его словам, в России значительно сократили сроки подготовки новых подразделений пехотинцев и ускоряют выпуск профессиональных военных. В частности, с нуля пехотинца готовят всего за 27 дней. За это время он проходит индивидуальную подготовку, подготовку в составе подразделения и боевое слаживание.

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Юсов добавил, что РФ ускоряет выпуск артиллеристов, танкистов и тому подобное. Это происходит путем досрочного выпуска и денежного стимулирования для прохождения курсов. По данным ГУР, основное количество потерь у врага сейчас в обычной пехоте.

Кроме того, 80% техники, которую оккупанты используют в пехоте, - восстановленная или модернизированная, и только 20% - это новые танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские системы и тому подобное. Это не более 200 новых танков в год произведенных в РФ.

Война в Украине - потери России

В ВСУ сообщили, что в течение марта украинские защитники уничтожили 28200 российских оккупантов и 5039 единиц вооружения и военной техники противника.

Наши защитники "минуснули" 376 вражеских танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 РСЗО, 53 установки ПВО, один корабль, 1546 единиц автотехники, 215 единиц спецтехники.

По состоянию на утро 1 апреля Силы обороны в целом ликвидировали 442 880 захватчиков.

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