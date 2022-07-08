Враг также нанес авиаудары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и Спорного, боевые действия продолжаются.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спорное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опытное, Торецк, Зайцево, Кодема, Клиновое и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС. Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Генштаб заявлял, что российские оккупанты наступают в районе Луганского Донецкой области и нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС и Авдеевки. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии соприкосновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары неподалеку Авдеевки.

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