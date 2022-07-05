Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

Враг штурмует населенные пункты Новолуганское и Спорное на Бахмутском направлении, боевые действия продолжаются.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны по артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по Авдеевке.

В Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановка, Потемкино, Князевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности в Херсонской области.

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