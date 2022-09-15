На Запорожском направлении рашисты готовят окопы для зимнего периода.

В войне наступила новая фаза, когда российская армия строит оборонительные укрепления, а ВСУ с помощью артсистем будут "выкуривать" врага.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Противником в паническом порядке оставлено колоссальное количество техники, что говорит об отсутствии подготовки врага к обороне или вообще неумение вести оборонительные действия, надеясь только на наступление и на свою артиллерию с тактикой огневого вала. Но реалии становятся иными, поэтому сейчас мы выходим на другой период войны, когда российская армия пытается строить оборону", - считает Згурец.

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Эксперт добавил, что на Запорожском направлении оккупанты готовят окопы для зимнего периода.

"Сейчас враг пытается укрепиться в зоне Запорожской области, а часть подразделений перебросит на Донецкое направление, где будет, по моему мнению, новый этап боевых действий. Лишь на Запорожском направлении начинается утепление оборонительных сооружений оккупантов, туда же им подтягивают теплую одежду, соответственно, там они собираются окопаться надолго. Но здесь уже вопрос в наших подходах и способах выкуривания врага оттуда за счет прежде всего артсистем, которых мы больше будем получать, исходя из заявленной американской военной помощи", - говорит Згурец.

Напомним, что российские военные признают, что украинская армия становится сильнее с каждым днем.

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