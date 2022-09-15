Захватчики возмущаются, что российские военные в основном пытаются отсидеться в тылу.

Российские военные признают, что украинская армия становится значительно сильнее изо дня в день.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов о ситуации возле Купянска, Харьковская область.

"У меня кстати есть для вас хорошая новость – теперь вы можете наступать в любом направлении, вы в окружении. Они сегодня у Купянске подошли к этому водохранилищу, но ничего не изменилось. Вроде бы показывают мост взорвали в Купянске, но это значит основная часть города. … Наших туда столько народу пригнали, что вас то точно не отдадут. Так что можете не переживать, сейчас им не до вас будет, они постараются, чтобы вы сами свалили, и на марше уже где-то прижать. Так не будут, я думаю, лезть на рожон, терять людей", – говорит оккупант.

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Другой возмущается, что все в основном пытаются в тылу отсидеться.

"Заниматься не пыльной работой, получать такие же деньги, как люди, которые на передке воюют", – отметил он.

Собеседник подчеркнул, что украинская армия наращивает силу.

"Ну а че… Вот у нас армия чуть сильнее армия с каждым днем. А вначале даже и слабее. А у них значительно сильнее, рано или поздно эти же прямые пересекутся", – сказал оккупант.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел.

По состоянию на вечер 14 сентября известно, что Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8500 квадратных километров территории. В частности, в области уже освобождено около 388 населенных пунктов.

По словам секретаря СНБО Алексей Данилова, во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты несут намного большие потери, чем украинские военные, даже несмотря на то, что они находятся в более удобных позициях, поскольку защищаются. Потери противника по отношению к нашим именно в этот период составляют 1 к 9 или 1 к 10.

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