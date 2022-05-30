России придется перейти к дипломатии, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мы приближаемся к той точке, когда России придется отложить оружие и перейти к дипломатии.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Ситуация на Донбассе остается в целом чрезвычайно тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать превосходящие силы для большего и большего давления на наших защитников. Там, на Донбассе, сейчас собран максимум боевой мощи российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил украинских защитниц и защитников, которые, несмотря на техническое и кое-где количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону.

"Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория нашей Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, посчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ на вечер 30 мая, в ходе наступления украинских войск оккупанты понесли потери и отошли из населенного пункта Николаевка Херсонской области. Это привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений российских войск.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили около 30 тыс. 350 человек, танков ‒ 1 тыс. 349, боевых бронированных машин ‒ 3 тыс. 282, артиллерийских систем – 643, самолет – 207, вертолетов – 174, БПЛА оперативно-тактического уровня - 507.

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