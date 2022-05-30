Турция предлагает провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в течение дня провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как украинский лидер сообщил в Twitter, во время телефонного разговора обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования украинских портов и взаимодействие в сфере безопасности.

"Были единодушны относительно необходимости восстановления мира. Ценим содействие Турции в этом процессе", - прокомментировал он.

У президента Турции по итогам разговора с Зеленским сообщили: "Во время встречи президент Эрдоган заявил, что приложены все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией, и о готовности оказывать необходимую поддержку, включая посредничество".

Ранее сегодня состоялся разговор Эрдогана с Путиным. Пресс-служба президента Турции по итогам сообщила, что Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле, а также участия в "механизме мониторинга" между сторонами, если они на это согласятся.

Российская сторона не комментировала такую инициативу и оповестила только об обсуждении разблокировки украинских портов.

"Владимир Путин подчеркнул готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", - сообщил Кремль.

Как писал УНИАН, ранее президент Турции Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные телефонные переговоры-конференцию,

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров если на него согласится Россия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонний разговор Путина и Эрдогана.

Посредничество Турции в переговорах между Россией и Украиной: что стоит знать

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция взяла на себя роль посредника в переговорах и организовала встречу делегаций Украины и России в Стамбуле 29 марта. Однако после того, как стало известно о военных преступлениях оккупантов в Буче, переговоры были заморожены.

28 апреля Эрдоган разговаривал с Путиным по телефону и рекомендовал возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции.

В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время. Однако встреча так и не состоялась.

Также турецкие власти предлагали безопасную эвакуацию по морю украинских защитников из "Азовстали" в Мариуполе, когда оккупанты держали их в осаде и осуществляли сокрушительные бомбардировки.

29 мая Эрдоган анонсировал отдельные переговоры с Зеленским и Путиным.

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