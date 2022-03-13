Мэр столицы заявил, что Россия воюет против всего населения Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие.

Об этом он завил в эфире CNN.

"Да, конечно, мы волнуемся. Да, конечно, они могут использовать - прямо сейчас. Сначала Путин говорил, что это просто война против вооруженных сил. А сейчас мы видим, как гибнут тысячи мирных жителей, включая детей. Эта война ведется против всего населения Украины", - заявил Кличко.

Как писал УНИАН, Российская Федерация распространяет дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал заявления РФ о создании биологического оружия в Украине дезинформацией и провокацией.

"Маниакальная одержимость, с которой российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии, опасности в Украине, вызывает глубокую тревогу и может на самом деле указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Этот твит для протокола", - отмечал Кулеба.

Фейки русских опроверг в своем очередном обращении и украинский президент Владимир Зеленский: "Мы адекватные люди. Я Президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двоих детей. И никакого химического или любого другого оружия массового уничтожения на моей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ".

Кроме того, оккупанты продолжают атаковать ядерные объекты Украины. Террористам уже удалось захватить ЧАЭС и Запорожскую АЭС. В ночь на 11 марта захватчики обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове.

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