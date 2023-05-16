При этом вопрос с фамилиями он не оставил без ответов.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов признал, что часть подрывов медийных лиц в России – дело рук ГУР Украины.

Во время интервью журналист спросил, являются ли для ГУР топ-пропагандисты РФ Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие. Буданов ответил красноречиво.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", - сказал он.

Видео дня

На уточняющий вопрос, причастны ли украинские разведчики к ликвидации Дарьи Дугиной, покушению на Захара Прилепина и других похожих эпизодов, Буданов ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это.

Подрыв пропагандистов РФ

У российских пропагандистов сейчас не лучшие времена. Недавно в воздух взлетела машина Захара Прилепина. Он подорвался вместе с водителем Сашей в личном авто 6 мая на окраинах российского города Нижний Новгород. Тогда машину "разорвало" пополам, водитель погиб (он также был боевиком "ЛДНР"), а Прилепин получил переломы.

Впрочем, Прилепину еще повезло, а нескольким его коллегам - нет. Как известно, есть как минимум 4" громких "случая: уничтожение дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной, боевика Игоря Мангушева, военкора Владлена татарского.

Тогда Буданов отказался подтверждать или опровергать "следует" Украины, а затем пообещал "убивать русских" до полной победы.

Вас также могут заинтересовать новости: