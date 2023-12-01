По словам бывшего главы Генштаба ВСУ, солдаты и командиры совершили чудо.

Реальная ситуация на поле боя отличается от тех заявлений, которые делают в СМИ. Впрочем, во время контрнаступления украинские воины сделали то, чего не смогла бы сделать ни одна армия мира.

Об этом заявил генерал армии, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью BBC.

"Реальная ситуация отличается от тех, мягко говоря, комментариев, которые звучат в средствах массовой информации. Ситуация на фронте имеет определенные точки напряжения", - сказал Муженко.

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Он добавил, что это особенно касается Купянского направления, где Россия действительно атакует наши подразделения. На Лиманском направлении есть задача вытеснить наши войска за барьерный рубеж – реку Оскол в районе Купянска и за реку черный жеребец в направлении Лимана. Продолжаются бои в районе Бахмута, очень сложная ситуация в Авдеевке, более интенсивными стали боевые действия в районе Марьинки. Кроме того, на Ореховском или на Запорожском направлении есть определенные активные действия и с украинской стороны, и соответственно контратаки со стороны российских оккупационных войск.

Муженко также добавил, что непростая ситуация сложилась в низовьях Днепра на Херсонском направлении. Там украинские войска завладели плацдармом, который нуждается в расширении. Как раз с целью расширения этого плацдарма и ведутся определенные действия. У российских войск задача сбросить украинские войска с этого плацдарма, отвоевать его и, как минимум, отбросить их на правый берег.

Вместе с тем, Муженко отверг утверждения о том, что контрнаступление ВСУ якобы не дало ожидаемых результатов.

"Что касается контрнаступления, то я бы не сказал, что там нет никаких достижений. Украинские подразделения - солдаты и командиры - совершили чудо. Потому что при неблагоприятных физико-географических условиях, при отсутствии превосходства в воздухе, без огневого превосходства, при наличии глубоко эшелонированных километровых минных полей и существенно укрепленных фортификаций – все-таки украинские войска потеснили россиян. И то, что сделали военнослужащие ВСУ, возможно, ни одна армия мира такого не могла сделать", - отметил генерал.

При этом Муженко признал, что те ожидания, которые сформировала мощная информационная поддержка, К сожалению, не стали реальностью для Украины. И это многих разочаровало. Генерал отметил, что сначала не просматривалось стратегического замысла этой операции, а лишь на отдельных направлениях. Возможно, не сработали предварительные расчеты.

Контрнаступление Украины: последние новости

В начале ноября президент Владимир Зеленский дал интервью, в котором заявил, что украинская армия нуждается больше систем противовоздушной обороны для ускорения своего контрнаступления.

14 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Силы обороны захватили плацдарм на оккупированном левом берегу Днепра. "Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - добавил он.

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