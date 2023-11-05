"Наши войска побегут вперед", - отметил президент.

Учитывая то, что Россия все еще контролирует украинское небо, для ускорения контрнаступления ВСУ нуждаются в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Что будет, когда у нас появится достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска пойдут, нет, они побегут вперед, и контрнаступление пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, топ-1 запрос к партнерам Украины - уравновесить силы в небе: "Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО - это более быстрое решение вопроса… Наш месседж миру, США, Европе, Азии: дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму".

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Война в Украине - другие заявления Зеленского

Зеленский заявил, что война в Украине не зашла в тупик: "Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по РФ".

Также президент призвал Конгресс США сохранить военную помощь Украине, заявив, что альтернативой является риск нападения России на ту или иную страну НАТО, которая привлечет американских солдат: "Если Россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы отправите на войну своих сыновей и дочерей".

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