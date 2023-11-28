Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фронте.

Украинскому контрнаступлению не хватило одного ключевого элемента - воздушной силы, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Логан Джонс.

"Россияне имели достаточно времени, чтобы заминировать районы, где, по их мнению, будут продвигаться украинские Сухопутные войска. И это привело к тому, что все замедлилось. Ясно одно: амбиции Путина захватить целую Украину не осуществятся", - сказал он в интервью Радио Свобода, оценивая ситуацию на фронте.

Джонс говорит, что сейчас не видит окончательного преимущества ни одной из сторон на поле боя, однако амбиции Украины и РФ не изменились. Он считает, что война должна закончиться победой Украины и поражением страны-агрессора.

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"Если этого не произойдет, то автократы мира почувствуют силу. И возможно, что президент Китая переосмыслит свою позицию в отношении Тайваня. Если Путина снова примут в "семью национальных лидеров" и он сможет ездить на международные встречи, будто ничего не произошло, я думаю, что это будет худший результат", - добавил он.

Контрнаступление Украины: последние новости

В начале ноября президент Владимир Зеленский дал интервью, в котором заявил, что украинской армии нужно больше систем противовоздушной обороны для ускорения своего контрнаступления.

14 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Силы обороны захватили плацдарм на оккупированном левом берегу Днепра. "Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - добавил он.

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