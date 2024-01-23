В Соломенском районе обломки ракеты упали на территорию Киевского колледжа архитектуры, строительства и управления.

В Соломенском районе обломки ракеты упали на крышу спорткомплекса и мастерскую Киевского колледжа архитектуры, строительства и управления.

Директор учреждения Валерий Булгаков показал журналисту УНИАН последствия взрывной волны и поделился страшными воспоминаниями.

"Кровь, смотрите! Там вот кровь... Прямо на асфальте. Мужчина лежал, ему другие оказывали помощь, вызывали скорую и все такое. Я это все видел", - рассказал директор колледжа.

По его словам, ракета не долетела до главных корпусов образовательного учреждения. Однако сила удара была очень мощной. "Вы можете себе представить, какая сила удара выбила решетку и вот все, оно здесь лежало", - рассказал мужчина.

Он продемонстрировал трещины на стенах, выбитые окна, двери и другие детали, которые вырвало силой удара.

Киевлянин рассказал о первых минутах взрывов в Киеве

23 января Россия задействовала для "быстрого"удара по столице и городам Украины баллистику (запустила 12 ракет "Искандер-М", ВСУ не смогли сбить все). После ужаса, который пережили украинцы, стали появляться первые детали утренних событий.

Житель одного из пострадавших районов Киева вспомнил, что видел первые минуты удара на балконе. Небо стало красным, тогда семья побежала прятаться в туалет. Уже после удара, мужчина побежал, в чем был, к машине.

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