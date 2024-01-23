Всего россияне запустили 41 средство воздушного нападения, но не все российские баллистические ракеты достигли намеченных целей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с силами противовоздушной обороны уничтожили 21 российскую ракету.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в социальной сети Facebook.

В частности, ночью, 23 января 2024 года, противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

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"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника", - сообщил Залужный.

В то же время, российские захватчики применили большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

4 зенитные управляемые ракеты С-300 / С-400 из Белгородской обл. - в направлении Харьковщины;

15 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. - в направлении Харьковщины и Сумщины;

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская обл.)

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область - РФ).

В этой связи, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М"

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей", - подчеркнул Залужный.

Ракетная атака по Украине 23 января

Рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме столицы пострадал еще один крупный город. Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, в пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.

По данным МВД, в результате утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на сейчас погибли 5 человек. Еще по меньшей мере 40 человек пострадали.

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