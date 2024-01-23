Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с силами противовоздушной обороны уничтожили 21 российскую ракету.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в социальной сети Facebook.
В частности, ночью, 23 января 2024 года, противник нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
"Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника", - сообщил Залужный.
В то же время, российские захватчики применили большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300 / С-400 из Белгородской обл. - в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской обл. - в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская обл.)
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область - РФ).
В этой связи, в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:
- 15 крылатых ракет Х-101 / Х-555 / Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М"
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
"Важно, не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей", - подчеркнул Залужный.
Ракетная атака по Украине 23 января
Рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Кроме столицы пострадал еще один крупный город. Российские оккупанты нанесли удар по Харькову и области, в пригороде областного центра есть четыре "прилета". Позже стало известно, что враги ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова, и под завалами люди.
По данным МВД, в результате утренней ракетной атаки по Украине по состоянию на сейчас погибли 5 человек. Еще по меньшей мере 40 человек пострадали.