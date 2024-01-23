Россия 23 января ударила по Украине баллистикой. Было запущено 12 ракет "Искандер-М".

Житель столицы рассказал о первых мгновениях взрывов в Киеве: небо было красным, он выбегал из дома, в чем был, чтобы спастись.

Как известно, 23 января Россия атаковала столицу шквалом ракет, задействовав баллистику "Искандер-М" (было запущено 12 боеголовок). О пережитом утреннем ужасе украинец рассказал в комментарии "Украина сейчас".

"Балкон как раз выходит на это все. Небо загорелось, все красное. Сначала взрыв, потом все красное небо, мы быстро вверх в туалет, потом бабах! Смотрим, все пылает, сразу, в чем был, в машину. Потому что видим, огонь расходится и может на машины перекинуться. Отогнал, да и все", - сказал киевлянин.

Мужчина добавил, что теперь будет вынужден вместе с близкими переехать к родителям. "Дальше будет видно", - резюмировал он.

Что известно об утреннем ударе по Киеву

Утром силы ПВО Украины уничтожили 21 ракету, сдерживая очередную российскую воздушную атаку. По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего Россия ударила по Украине 41 средством воздушного нападения. Среди них было 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Украина сбила 5 из них).

Обломки оружия упали по нескольким районам Киева (Соломенский, Святошинский, Печерский, Дарницкий районы). По данным мэра Кличко, известно о 18 пострадавших украинцах (среди них трое детей).

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