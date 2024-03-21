Парень сказал, что смог выскочить из квартиры на улицу через окно.

Житель одного из домов в Святошинском районе Киева по имени Вадим рассказал, что пережил во время мощного удара РФ по столице.

По словам очевидца, он сначала услышал свист ракеты, а потом пошел в коридор, сообщает "Мы-Украина". "Между коридором и комнатой в окне увидел... облако, клубочек огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно...", - поделился парень. Он добавил, что потом видел, как начали гореть машины.

По словам Вадима, в его жилище немного треснуло окно - один шар из трех, а на улице обгорел мопед.

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Россияне в ночь на 21 марта запустили по Украине различные ракеты, в частности, со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Возле Киева и в самой столице Украины прогремел ряд взрывов.

Противники выпустили 29 крылатых ракет и две баллистические. Все вражеские цели были ликвидированы. В ряде киевских районов попадали обломки воздушных целей противника, известно о том, что есть выбитые окна, возникли пожары, и пострадали 13 человек. В частности, в Святошинском районе повреждена 9-этажка - обломки упали на 4-й этаж, в результате взрывной волны выбиты окна. Горели машины, и пожар уже ликвидировали.

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