Украина за почти два года войны смогла нанести непоправимый урон флоту Российской Федерации в Черном и Азовском морях. ВСУ уничтожили и повредили более 20 российских военных судов.
Среди успешных ударов украинской армии по российскому флоту можно назвать поражение двух малых десантных кораблей класса Серна проекта 11770 в ночь на 10 ноября возле поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, уничтожен новейший корвет Аскольд в Керчи, который еще не успели принять на вооружение Черноморского флота РФ.
Полный список уничтоженных иди поврежденных кораблей РФ:
- буксир Василий Бех – 17 июня 2022;
- быстроходный российский десантный катер проекта Серна – 7 мая 2022;
- ракетный крейсер Москва – 13 апреля 2022;
- большой десантный корабль Саратов – 23 марта 2022;
- большой десантный корабль Новочеркасск — 24 марта 2022;
- большой десантный корабль Цезарь Куников — 24 марта 2022;
- патрульный катер проекта Раптор — 21 марта 2022;
- два патрульных катера проекта Раптор — 2 мая 2022;
- три патрульных катера проекта Раптор — 8 мая 2022;
- судно обеспечения Всеволод Бобров — 12 мая 2022;
- тральщик Иван Голубец — 29 октября 2022;
- фрегат Адмирал Григорович — 29 октября 2022;
- фрегат Адмирал Макаров — 29 октября 2022;
- большой десантный корабль Оленегорский горняк — 4 августа 2023;
- танкер SIG — 5 августа 2023;
- подводная лодка Ростов-на-Дону – 13 сентября 2023;
- большой десантный корабль Минск – 13 сентября 2023;
- патрульный корабль Павел Державин — 11 октября 2023;
- малый ракетный корабль проекта Буян-М — 13 октября 2023;
- корвет Аскольд – 4 ноября 2023;
- два малых десантных катера проекта Серна — 10 ноября 2023.
Потери России в Украине - последние новости
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, общие потери армии Российской Федерации по состоянию на 12 ноября 2023 года составляют примерно 311 750 человек. При этом в металлолом прератились тысячи единиц техники и вооружения российской армии.