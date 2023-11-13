Всего под удар попали более 20 судов.

Украина за почти два года войны смогла нанести непоправимый урон флоту Российской Федерации в Черном и Азовском морях. ВСУ уничтожили и повредили более 20 российских военных судов.

Среди успешных ударов украинской армии по российскому флоту можно назвать поражение двух малых десантных кораблей класса Серна проекта 11770 в ночь на 10 ноября возле поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, уничтожен новейший корвет Аскольд в Керчи, который еще не успели принять на вооружение Черноморского флота РФ.

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Полный список уничтоженных иди поврежденных кораблей РФ:

буксир Василий Бех – 17 июня 2022;

быстроходный российский десантный катер проекта Серна – 7 мая 2022;

ракетный крейсер Москва – 13 апреля 2022;

большой десантный корабль Саратов – 23 марта 2022;

большой десантный корабль Новочеркасск — 24 марта 2022;

большой десантный корабль Цезарь Куников — 24 марта 2022;

патрульный катер проекта Раптор — 21 марта 2022;

два патрульных катера проекта Раптор — 2 мая 2022;

три патрульных катера проекта Раптор — 8 мая 2022;

судно обеспечения Всеволод Бобров — 12 мая 2022;

тральщик Иван Голубец — 29 октября 2022;

фрегат Адмирал Григорович — 29 октября 2022;

фрегат Адмирал Макаров — 29 октября 2022;

большой десантный корабль Оленегорский горняк — 4 августа 2023;

танкер SIG — 5 августа 2023;

подводная лодка Ростов-на-Дону – 13 сентября 2023;

большой десантный корабль Минск – 13 сентября 2023;

патрульный корабль Павел Державин — 11 октября 2023;

малый ракетный корабль проекта Буян-М — 13 октября 2023;

корвет Аскольд – 4 ноября 2023;

два малых десантных катера проекта Серна — 10 ноября 2023.

Потери России в Украине - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, общие потери армии Российской Федерации по состоянию на 12 ноября 2023 года составляют примерно 311 750 человек. При этом в металлолом прератились тысячи единиц техники и вооружения российской армии.

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