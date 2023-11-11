Сейчас врагу нечем их заменить.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов заявил, что уничтоженные в оккупированном Крыму два малых десантных корабля Черноморского флота РФ были важны для врага. Они выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

"Это чрезвычайно удачная операция. Речь идет не только о двух уже можно утверждать уничтоженных десантных катерах, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ", - сказал представитель ГУР в эфире телемарафона.

По его словам, такие суда враг использовал и во время операции на острове Змеиный. Сейчас противнику нечем их заменить. Юсов рассказал, что в результате успешных атак Украины российский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты. Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуре.

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"Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щелочки и придумывать инструменты защиты", - подытожил он.

Атаки на оккупированный Крым

10 ноября в результате ночной операции были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ. Кроме того, российские оккупанты размещали на борту катеров ЗРК "Тор-М2" для мобильного прикрытия.

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что российская ПВО не может перехватывать ракеты, которыми Украина бьет по военным объектам оккупантов в Крыма.

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