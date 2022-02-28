Украинская певица София Ротару отреагировала на кровавые события в Украине. Она осудила войну, которую Путин развязал в Украине.
Реакция Ротару появилась в Instagram после того, как в сеть слили ее номер телефона.
"Независимость и Свобода стоят дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на куски! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине", - заявила Ротару.
Певица отметила, что ее руки трясутся, набирая текст, поскольку в Украине идут жестокие бои. Также Ротару добавила отрывок своей песни:
… Одна калина за вiкном,
Одна родина за столом
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на всю життя,
Одна журба до забуття
І Україна, бо у нас іншої нема!