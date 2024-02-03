Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию.

Информация о том, что в Киеве начали мобилизовать первых женщин, не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что в российских пабликах распространяется сообщение о том, что медицинских работниц киевских больниц якобы принудительно мобилизовали и отправили на полигон для прохождения курсов боевой подготовки. Текст дополняется фото, где женщине в военной форме передают пакеты с камуфляжем.

"Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию. Она по-прежнему для украинских женщин является только добровольной", - подчеркивают в Центре.

Там напоминают, что 19 декабря президент Владимир Зеленский заверил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

"А на фотографии – военнослужащие 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы", - говорится в сообщении.

Российские фейки

Пропагандисты РФ погорели на фейке об атаке румынского F-16. Так, эксперты Defence Express отметили, что ВВС Румынии вообще не имеют на вооружении самолетов модификации F-16C.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов среагировал на слухи со стороны России относительно того, что якобы ВСУ уже давно имеют в распоряжении истребители F-16.

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