Полная мобилизация может стать реальностью, если в Верховной Раде примут новый законопроект.

Мобилизация в Украине 2024 не касается определенных категорий населения - среди них некоторые женщины и студенты. Новый законопроект, выдвинутый на голосование в Верховной Раде, упраздняет многие нормы и правила. УНИАН разобрался, что это значит.

Как будет проходить мобилизация студентов в Украине - нюансы

Мобилизация студентов на данный момент в нашей стране предусмотрена только частично - многие учащиеся получили отсрочку или бронь. Новый законопроект меняет эту ситуацию - депутаты определили, что такое "мобилизация" в 2024 году для соискателей высшего образования.

Мобилизация не коснется следующих категорий:

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студентов и лиц, у которых полученный уровень образования выше ранее полученного (кроме аспирантов, которые получают этот уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта);

студентов, получающих профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образования на дневной или дуальной формах;

аспирантов, интернов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования;

ассистентов-стажеров.

Также призыва в особый период могут избежать:

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования;

научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

преподаватели учреждений общего среднего образования.

ВАЖНО: мобилизация в Украине 2024 не коснется таких лиц, если они работают минимум на 0.75% ставки.

Мобилизация женщин в Украине - что изменится

Призыв на службу для лиц женского пола сейчас возможен только на добровольной основе, но, согласно новому законопроекту, мобилизация женщин в Украине 2024 тоже будет проходить с поправками.

Основная норма - женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.

Обязательная мобилизация не касается женщин, у которых есть специальность или профессия, родственная с военно-учетной. Они могут быть призваны по желанию. Те женщины, которые уже стоят на военном учете, имеют возможность служить или выполнять любые военные работы только добровольно.

Также не подлежат призыву на военную службу женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

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