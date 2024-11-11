По словам Дикого, причина заключается в проблемах с мобилизацией.

Из-за проблем с мобилизацией украинские военные вынуждены отступать под натиском российских оккупантов. Такое заявление сделал ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Как он сказал в эфире Radio NV, резервов нет, поскольку в тылу проваливается мобилизация. По его словам, это "проблема армии, но это не проблема, созданная армией".

"Мы с вами здесь, в тылу, не обеспечиваем армии пополнение, а дальше спрашиваем: "Армия, чего ты фронт удержать не можешь?" А армия просто отвечает: "А кем? Вот кто его удержит? Эй, тыл, где люди?" А тыл говорит: "Ну, люди заняты, люди по кафе сидят, у людей куча других дел. Так, эй, армия, чего ты там фронт не держишь?""", – добавил Дикий.

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Он подчеркнул, что это юмор, но "грустный и черный". По мнению ветерана, Украина оказалась на грани военной катастрофы:

"Мы реально на грани военной катастрофы – не из-за каких-то ошибочных действий нашей армии, а исключительно как раз из-за абсолютно неадекватного поведения нашего тыла".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупационные войска "со дня на день" могут пойти в новое наступление. Такое заявление сделал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, Россия перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в южной части Запорожской области.

Тем временем наступление РФ на территории Курской области обернулось катастрофой. Как рассказал аналитик издания BILD Юлиан Репке, россияне понесли серьезные потери за первые три дня своего массированного контрнаступления.

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