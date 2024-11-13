Большинство "уклонистов" живет в крупных городах, убежден военный.

Мобилизация - это исключительно право государства, поэтому оно имеет право применять насилие. Такое мнение в интервью "ТСН" высказал военнослужащий, командир минометной батареи Мирослав Борисенко.

"Государство имеет право в этой области применять насилие. И классовое неравенство. Очень хочется, чтобы дети олигархов, президентов пошли на войну. Но что-то мне подсказывает, что этого не будет. Тот путь, которым мобилизация шла в 2023/24 годах, он привел к тому, что сейчас мы имеем чрезвычайно низкое качество человеческого ресурса. Особенно в пехоте, механизированных подразделениях и это большая проблема", - сказал Борисенко.

Он также добавил, что сейчас большинство военных в рядах Сил обороны - это именно мобилизованные мужчины: "Я сейчас командую батареей. И ребята все и есть из этой волны бусифицированных воинов. Жителей крупных городов почти нет - у нас только один и я. При том, что в 2022 году социальный состав был совсем другой. Почти все они были призваны и мобилизованы путем этой бусификации".

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Кроме того, военнослужащий высказался относительно того, что в Украине преимущественно мобилизуют человек из поселков, минуя крупные города. По его словам, в некоторых селах даже есть люди, которые работают на ТЦК и докладывают им о месте пребывания уклонистов. Кроме того, по словам Борисенко, почти 90% личного состава Сил обороны - это жители маленьких городов и поселков.

"Конечно, в сельской местности нет уклонистов, потому что там негде спрятаться. Уклонисты прячутся в городах, они все остались там. Тот, кто скрывается от мобилизации - не живет в землянке, вырытой в лесу. Он не прячется в горах. Он живет в Киеве, Одессе, Днепре и других крупных городах", - добавил Борисенко.

Мобилизация в Украине: что надо знать

Ранее ветеран АТО Евгений Дикий заявил о катастрофической ситуации, связанной с нехваткой личного состава в рядах Сил обороны Украины. По его словам, это "проблема армии, но это не проблема, созданная армией".

Между тем военный с позывным "Феникс" заявил, что сейчас в Украине лучшее время для того, чтобы вступить в ряды Сил обороны Украины. Ведь желающие могут выбрать себе специальность и подразделение, а новобранцы проходят большое количество подготовок.

Между тем военный эксперт Сергей Грабский заявил, что государство может задействовать еще более жесткие методы для того, чтобы обеспечить украинские войска человеческим ресурсом.

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