Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал военнообязанных выбирать себе профессию и присоединяться к армии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посоветовал мужчинам, которые еще сомневаются, идти ли в армию, не бояться и выполнить свой конституционный долг. Об этом он заявил в интервью проекту "БАЗА" на Радио Байрактар.

"Во-первых, не надо сомневаться, а выполнить свой конституционный долг", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Во-вторых, как отметил Сырский, в Украине военнообязанный сам себе может выбрать специальность и воинскую часть для службы.

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"У нас настолько сейчас гибкая и демократическая система (привлечения в армию - УНИАН), что ты можешь выбрать ту часть и даже ту специальность, к чему имеешь способности, навыки или опыт. Если ты добровольно выбираешь, или через рекрутинговый центр бригаду, которая имеет традиции, или хочешь стать оператором БПЛА, ты можешь это сделать. Поэтому не надо бояться, надо просто идти и побеждать", - добавил генерал.

Мобилизация в Украине - последние новости

По словам командира батальона беспилотных систем 30-й ОМБр с позывным "Прокурор", Украина полностью провалила мобилизацию. На фронте наблюдается кадровый голод. Военных на передовой некем заменить.

На Западе уже неоднократно заявляли о том, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. На что президент Владимир Зеленский отвечал, что мобилизация большего количества людей приведет лишь к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия.

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