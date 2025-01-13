Военный: Украина полностью провалила мобилизацию, воинов некем заменять

При этом он отметил, что в тылу есть много демотивирующих факторов, которые влияют на военных.

Украина полностью провалила мобилизацию. На фронте наблюдается кадровый голод. Некем заменять военных на передовой.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр с позывным "Прокурор". В то же время он отметил, что мотивация мобилизованных все еще на высоком уровне, несмотря на "беспорядок в тылу".

"Полностью провалена мобилизация. Кем заменять (воинов на фронте - УНИАН)? Я вам честно скажу, у меня те, кто возвращается из отпуска, возвращаются сюда с более позитивным настроением, чем едут туда. Потому что они видят тот беспредел, который продолжается, те самые спортзалы с перекачанными, те малолетки, которые позволяют себе перекрывать движение в Киеве, слушать русскую музыку, и пошло-поехало. Потому что провалена мобилизация", - сказал "Прокурор".

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Военный отметил, что в его батальоне мобилизованных - где-то 90%. Все бойцы высоко мотивированы.

"Мы стараемся так относиться к личному составу, чтобы они себя чувствовали воинами и людьми в камуфляже, а не камуфляжем с непонятным наполнением", - сказал "Прокурор".

В то же время есть демотивирующие вещи в тылу, которые способствуют тому, что на фронте воин чувствует себя значительно лучше, чем в отпуске, добавил он.

Мобилизация в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, в парламенте сделали заявление относительно законопроектов по снижению мобилизационного возраста. Как сообщили в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, по состоянию на 24 декабря 2024 года никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в профильном Комитете не было и нет.

Позже член Комитета Федор Вениславский отдельно высказался относительно снижения мобилизационного возраста. По его мнению, только отдельные категории граждан в возрасте до 25 лет, которые прошли военную кафедру или срочную службу, могут быть мобилизованы. В то же время остальные граждане этого возраста привлекаются исключительно на добровольной основе.

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