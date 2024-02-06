Они отметили, что их командиром остается Юрий Капустяк.

Командиром 1-го отдельного штурмового батальона им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайла в составе 67 ОМБР ДУК остается Юрий Капустяк.

Как говорится в официальном заявлении 1-го ОШБ "Да Винчи", до гибели комбата лейтенанта Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" Капустяк занимал должность его заместителя, также он был его боевым побратимом с добровольческих времен периода АТО/ООС.

"Юрий Капустяк - профессиональный военный, участник антитеррористической операции на востоке Украины и Операции объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей от 2017 года. Участвовал в боях возле Попасной, Зайцево, Шумов. Народный герой Украины. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени", - говорится в сообщении.

"Волки Да Винчи": последние новости

В конце января в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский Корпус" сообщили, что Алина Михайлова, Сергей Филимонов, рота "Гонор" и отдельные группы бойцов 1-го ОШБ покинули ряды 67-й ОМБр "ДУК" и совершили перевод в другую бригаду.

Сегодня офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Филимонов заявил, что возглавил батальон "Волки Да Винчи". Глава медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова сообщила, что они присоединились к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Вас также могут заинтересовать новости: