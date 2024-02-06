Легендарный батальон возглавил Сергей Филимонов после гибели героя Дмитрия Коцюбайла. Они были друзьями.

Общественный активист и участник российско-украинской войны, лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов возглавил батальон "Волки Да Винчи".

Об этом Филимонов сообщил в Telegram, записав видео с обращением вступать в ряды батальона.

"Друзья, имею честь сообщить, что я возглавил батальон "Волки Да Винчи". Приглашаю вас и ваших друзей присоединиться к нам", - прокомментировал он.

Филимонов рассказал немного о себе: он доброволец с 2014 года, участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, и в боях за Иловайск.

"С начала полномасштабного вторжения мы с друзьями создали боевое подразделение "Гонор", которое защищало Киевщину. После этого в составе роты присоединились к батальону "Волки Да Винчи". В составе батальона прошли большой путь - бои за Харьковщину, Донетчину, Луганщину. И с сегодняшнего дня я заступаю на должность командир батальона "Волки Да Винчи". Для меня это большая честь - быть командиром в подразделении моего друга, в подразделении, которое носит его имя Дмитрия Коцюбайла, позывной "Да Винчи", - отметил он.

По словам Филимонова в батальон сейчас нужны люди, поэтому туда открытый отбор.

"И я говорю сейчас не только за "рексов", штурмовиков. Я говорю и за айтишников, дронщиков, артиллеристов и делопроизводителей, бугалтеров и про многие другие должности. Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира - "Да Винчи" всегда ставил в приоритет человеческую жизнь, человеческое здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди. Готовить их будут наши инструкторы... В батальоне служат военные из других стран, которые прошли с нами большой путь, прошли много боев. Очень крутую подготовку дают. У нас очень сильная медицинская служба", - отметил военный.

Он подчеркнул, что нужны мотивированные люди, которые умеют думать и знают, куда они хотят попасть.

"Для вас это сейчас шанс не ждать повестку, не играть в лотерею, в какое подразделение вы попадете, а попасть именно туда, куда вы хотите. Я не обещаю, что попадут все. Говорю сразу, что у нас будет отбор. Но мы очень рады будем, если мотивированные люди, люди, которые хотят воевать, защищать свою страну сейчас, попадут к нам в подразделение, а мы со своей стороны всем обеспечим, всему научим. Не обязательно уметь стрелять, не обязательно уметь ездить на танке. Если захотите, мы вас будем учить. Если нет, то очень много должностей, на которые можно приобщиться. Поэтому приглашаем всех. Давайте побеждать вместе!", - отметил Филимонов.

Как известно, Сергей Филимонов сыграл главную роль в новом фильме украинского режиссера Олега Сенцова "носорог". Мировая премьера состоялась 10 сентября на 78-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе "Горизонты".

Как погиб экс-командир батальона "Да Винчи"

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 г. в бою за Бахмут, получив тяжелое ранение в шею. Попрощаться с воином пришел, в частности, президент Зеленский. Также отдать дань уважения украинскому герою пришла даже премьер Финляндии Санна Марин.

Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. На войну он отправился в 18 лет - сразу после Майдана и Революции Достоинства.

Успел повоевать за Покровск, Пески, Саур-Могилу, получил тяжелое ранение от танкового обстрела. В 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту ДУК "Правый сектор".

В 2021 году Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: