В Украине предлагают убрать термин "ограниченно пригодный" к военной службе и делить призывников только на пригодных и не пригодных.
По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на заседании Совета национальной безопасности и обороны он дал рекомендации урегулировать вопрос "ограниченно пригодных", "непригодных" или "полностью пригодных" через военные профессии.
"Решение таково, что нужно убрать это "ограниченно пригодный". Гражданин должен быть или пригоден к выполнению военной службы или не пригоден. Если в силу своего здоровья человек не пригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником. Но он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT военным направлением. То есть все это надо урегулировать", - сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, в Украине часто фиксируются случаи, когда здоровые мужчины попадают в категорию "непригодных", в то же время людей с очевидными и долговременными проблемами со здоровьем относят к категории "ограниченно пригодные".
"Таким образом нужно показать гражданину, что если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны с передовой", - пояснил уполномоченный ВР.
Лубинец добавил, что это должен быть прозрачный и максимально цифровизированный для граждан и врачей процесс.
Обновленный список болезней
В сентябре Министерство обороны Украины утвердило новый расклад болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.
В частности, относительно категории ограниченно пригодных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.
Скандалы с мобилизацией
На работу ТЦК и СП начали сетовать некоторое время назад, поскольку они пытаются мобилизовать всех подряд. Так, 17 августа стало известно, что призывник из Одесской области Борис Глушак умер в первый день службы. Тогда его мать рассказывала. что ее сын с 11-летнего возраста состоял на диспансерном учете с диагнозом "задержка психического развития", а также страдал эпилепсией.
Также блогер Павел Поламарчук обнародовал данные об Александре Денисенко из Шостки, который не имеет кисти, очень плохо видит, но несмотря на это его хотят отправить на фронт.