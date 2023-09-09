Годные мужчины, но с проблемами со здоровьем, должны проходить службу в соответствующих войсках.

В Украине предлагают убрать термин "ограниченно пригодный" к военной службе и делить призывников только на пригодных и не пригодных.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на заседании Совета национальной безопасности и обороны он дал рекомендации урегулировать вопрос "ограниченно пригодных", "непригодных" или "полностью пригодных" через военные профессии.

"Решение таково, что нужно убрать это "ограниченно пригодный". Гражданин должен быть или пригоден к выполнению военной службы или не пригоден. Если в силу своего здоровья человек не пригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником. Но он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT военным направлением. То есть все это надо урегулировать", - сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По его словам, в Украине часто фиксируются случаи, когда здоровые мужчины попадают в категорию "непригодных", в то же время людей с очевидными и долговременными проблемами со здоровьем относят к категории "ограниченно пригодные".

"Таким образом нужно показать гражданину, что если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны с передовой", - пояснил уполномоченный ВР.

Лубинец добавил, что это должен быть прозрачный и максимально цифровизированный для граждан и врачей процесс.

Обновленный список болезней

В сентябре Министерство обороны Украины утвердило новый расклад болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

В частности, относительно категории ограниченно пригодных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

Скандалы с мобилизацией

На работу ТЦК и СП начали сетовать некоторое время назад, поскольку они пытаются мобилизовать всех подряд. Так, 17 августа стало известно, что призывник из Одесской области Борис Глушак умер в первый день службы. Тогда его мать рассказывала. что ее сын с 11-летнего возраста состоял на диспансерном учете с диагнозом "задержка психического развития", а также страдал эпилепсией.

Также блогер Павел Поламарчук обнародовал данные об Александре Денисенко из Шостки, который не имеет кисти, очень плохо видит, но несмотря на это его хотят отправить на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: