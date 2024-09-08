Он отметил, что эмоционально иногда становится сложнее, учитывая контент, который распространяется в соцсетях.

Бойцам, которые на войне переживают ад, эмоционально сложно воспринимать уклонистов, которые в соцсетях хвастаются посещением спортзала или стрельбой ради развлечения.

Об этом в эфире Армия TV сказал капитан ВСУ и музыкант Александр Булич (известный под сценическим именем как Sasha Boole). В частности, у него спросили, обсуждал ли он с побратимами людей, которые уклоняются от военной службы.

"Так или иначе, говоришь о людях, которых считал друзьями, а они подло сбежали, переплыв Тису, заплатив каким-то контрабандистам, или сделали себе "левые" справки. Ты говоришь, потому что тебя это окружает", - сказал капитан ВСУ.

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Также он отметил, что эмоционально иногда становится сложнее, учитывая контент, который распространяется в соцсетях.

"Человек возвращается со сложной задачи, пережив реальный ад, добирается до условного "Старлинка", открывает смартфон, а там мамины бусинки в спортзале (качаются - УНИАН), любят себя, все такие классные, красивые и здоровые, но со справками, что не могут служить, потому что у него жопа отвалится", - сказал военный.

Также он выразил недовольство теми украинцами, которые на выходных в течение всей полномасштабной войны собираются на полигоне, чтобы пострелять из купленного за собственные деньги оружия, но в армию не идут, потому что говорят, что "готовятся".

"К чему пацаны готовитесь? К вторжению инопланетян? Переживаете, что вдруг, пока мужики на фронте, вторгнутся инопланетяне и некому будет тыл прикрыть? Тогда это оправдано", - сказал Булич.

Отлов уклонистов

В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители и пограничники за две недели должны наработать решение в вопросе противодействия незаконному выезду за границу как уклонистов, так и влиятельных лиц в государстве. Президент отметил, что по крайней мере "на бумаге" решения будут через две недели. "По крайней мере будем понимать как это можно усилить. Усилить и контроль, и ответственность", - добавил Зеленский.

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