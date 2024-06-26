Чтобы получить статус, нужно обновить документ в приложении, объясняют в Минобороны.

В приложении "Резерв+" снова изменения. Отныне там отображается статус бронирования и его уже получили 340 тысяч граждан, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она добавила, что ранее это было недоступно из-за высокого процента человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг".

"Не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы. Однако, мы оцифровали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг". Чтобы актуальная информация о брони отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан", - рассказала заместитель министра обороны. Видео дня

Также она объяснила, чтобы обновить документ, нужно нажать три точки справа от документа и выбрать "обновить документ". Сразу после этого вы увидите свой актуальный статус. Если же бронирование было только в бумажном виде, то оно автоматически появится в приложении, говорит Черногоренко.

В то же время она добавила, что часть приказов о бронировании Минобороны все же не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако министерство работает "над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+".

"Резерв+" - что нужно знать

Как писал УНИАН, недавно в Минобороны анонсировали новые функции в "Резерв+". По словам Черногоренко, там будет доступно электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг.

"Мы уже разработали функционал, который позволяет дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП... Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП может ошибиться, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в Резерв+, мы можем эти ошибки быстро исправлять без физического визита в ТЦК и СП - благодаря взаимодействию различных реестров", - рассказала она.

Также УНИАН сообщал, что QR-код в "Резерв+" теперь можно предъявлять при пересечении границы, ведь он является действующим военно-учетным документом.

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