Павел Лакийчук отметил, что сейчас украинцы находятся в сложных психологических условиях.

Украине нужно набрать 300 тысяч человек в Вооруженные силы Украины. Рекрутировать столько добровольцев в нынешних условиях крайне сложно.

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Лакийчука, рекрутинг работает и набор в определенную бригаду – это хорошо.

"Я помню Югославию, Ирак. Украине нужно было формировать фактически одну экспедиционную бригаду для миротворческих сил. Это было престижно, в эту бригаду стоял черед фактически. Желающих было много, они рекрутировались. Отвоевали в Югославии, возвращались, получили свое УБД, увольнялись из Вооруженных сил. Это хорошо, когда набор на бригаду, на две, на три", - рассказал эксперт в интервью Radio NV.

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При этом он указал, нужно 300 тысяч человек для украинской армии.

"В заявлениях Безуглой (к сожалению, приходится упоминать) речь идет о том, что вроде бы главнокомандующий озвучивал среднемесячную потребность в личном составе. Ну вот, попробуйте рекрутировать столько добровольцев, особенно в тех психологических условиях, в которых мы сейчас находимся", - отметил Лакийчук.

Кроме того, он напомнил, что у каждого гражданина Украины есть обязанности перед государством, в том числе защита страны.

"Открываем Конституцию, там у нас 12 основных прав, кажется, право на работу, право на здоровье, право на жизнь. И мы так серьезно и мощно отстаиваем эти права, требуем от государства четкого соблюдения наших прав. Но когда возникает вопрос о существовании этого государства, вот тот раздел, где наши обязанности, нам кажется нелогичным. Это логично, извиняюсь за банальность", - подытожил руководителя программ безопасности Центра глобалистики.

Мобилизация в Украине - последние новости

Министерство обороны в ноябре запустило рекрутинг добровольцев в ряды ВСУ. Проект предусмотривает, что каждый человек может сам выбирать, где и на какой должности служить.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что Украине нужно значительно больше солдат, чем можно рекрутировать добровольцев. По его словам, Украине нужно держать численность Сил обороны на уровне 1,1 миллиона человек.

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