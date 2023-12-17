Украине нужно значительно больше солдат, чем можно завербовать добровольцев, уверен глава ГУР

Украине нужно держать численность Сил обороны на уровне 1,1 миллиона человек. Система рекрутинга добровольцев такой масштаб не осилит, поэтому отменять механизм мобилизации не будут. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Без мобилизации невозможно. Нужно отбрасывать такие мысли, что от мобилизации можно отойти. Нельзя. Миллион сто не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уж не говорю о том, чтобы воевать", - сказал он.

Буданов подчеркнул, что на фронте есть потери, поэтому нужно постоянно набирать пополнения, чтобы держать численность армии на указанном уровне.

Он добавил, что все, кто хотел воевать, пришли в первые полгода войны, и по объективным причинам этих людей осталось немного. Это факт, который нужно понимать и принимать. При этом Буданов уверен, что правильный социальный диалог и обоснование мобилизации все равно необходимы, так как это поможет решить вопрос мотивации.

Глава разведки подчеркнул, что помимо этого у многих людей нету ощущения, что это их война, и это очень глубокая проблема, которую не смогут решить деньги.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, в ноябре Министерство обороны вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины. Идея состоит в том, чтобы человек сам выбирал конкретное подразделение и должность в армии, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезным.

Однако вместе с тем в Раде сейчас готовят законопроект, который значительно усилит и расширит режим мобилизации в Украине. Одним из самых революционных изменений, которое могут утвердить депутаты - это постановка на военный учет всех женщин и их мобилизация практически на тех же основаниях, что предусмотрены для мужчин.

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