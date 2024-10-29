По мнению эксперта Михаила Жирохова, скорее, что Северная Корея ограничится отправкой инженерных подразделений на Курщину.

Северная Корея может ограничиться отправкой в Российскую Федерацию лишь инженерных подразделений, а не штурмовых подразделений с оружием.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

"Я лично достаточно скептически отношусь к тому, что Северная Корея отправит прямо штурмовые подразделения с каким-то вооружением. Я до сих пор считаю, что Северная Корея ограничится выставлением инженерных подразделений, как минимум инженерной бригады, если уж до этого дойдет, которая будет действовать на территории Российской Федерации, на территории Курской области", - сказал Жирохов.

Видео дня

По его мнению, активные сообщения вокруг северокорейских военных выглядят как больше политические и медийные истории.

"Все эти видео, которые выкладывают - их невозможно привязать на 100% по дате и по месту, и во-вторых, к сожалению, мы, как европейцы, не можем отличить на видео корейца от бурята. Они внешне очень похожи", - сказал Жирохов.

Также эксперт не видит практически военного смысла для Пхеньяна отправлять северокорейских солдат в качестве инженерных частей.

"И Путин, очевидно, понимает то, что геополитические последствия могут быть для него очень неприятны", - добавил эксперт.

Другие новости о северокорейских войсках в войне против Украины

Ранее УНИАН писал о сообщении руководителя Офиса президента Андрея Ермака, что северокорейские солдаты уже в России и в ближайшие дни начнут боевые действия против украинских войск. Это свидетельствует о том, что КНДР полноценно участвует в войне с Украиной.

Кроме того, 28 октября издание The New York Times писало, что Украина готовится к нападению северокорейских солдат, которые прибыли на прошлой неделе в Курскую область, и, согласно заявлениям украинских бойцов, они могут пойти на штурм позиций ВСУ уже в ближайшие дни.

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