Над Херсонщиной силами ПВО сбито 2 вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления.

За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и очередной ЗРК врага.

Об этом сообщается в сводке ОК "Юг".

"Обстановка на южнобугском направлении, в операционной зоне Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого соприкосновения. Так, после обеда враг атаковал наши позиции с неба. В ответ нашей авиацией трижды нанесен удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники", - говорится в сообщении.

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При поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Нападения отбиты, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями.

"В наших подразделениях - без потерь. А потери врага уточняются. Два раза за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты. В том числе недавно освобожденная на Херсонщине Трифоновка – с танка, а Вишетарасовка, на Никопольщине, оказалась под огнем реактивных систем залпового огня. В Трифоновке есть повреждения жилых домов, ранено одно гражданское лицо. На Никопольщине информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отмечают в ок.

Поздно вечером над Херсонщиной силами ПВО сбито 2 вражеских дроны-камикадзе, выпущенных с крымского направления.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 217 огневых задач. Подтвержденные потери врага: 26 рашистов, 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс "ТОР", 6 единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами. Остальные потери доразведываются. В Черном море вражеская группировка количественно уменьшилась до 9, но качественно усилилась подводной лодкой. Таким образом, наготове – 3 ракетоносители, один из которых подводный, а значит и 20 "Калибров", - отмечают в ОК.

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

В конце августа Вооруженные Силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области был уволен более 500 квадратных километров.

В ОК "Юг" сообщали об увольнении уже 88 населенных пунктов.

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