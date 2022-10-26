Люди, которые незаконно поселились в Крыму за годы оккупации и поддерживают действия российских оккупантов, должны добровольно покинуть полуостров.

Одновременно с деоккупацией Крыму должна проводиться деколонизация полуострова.

Такое мнение высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации в Крыму в связи с тем, что Украина все ближе подступает к своей земле.

По его словам, жителей Крыма по их чаяниям и взглядам можно условно разделить на три части.

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"В Крыму есть разные ожидания, потому что есть очень разнообразное население. Есть те, которые не принимали, не принимают и никогда не примут российскую оккупацию - это подавляющее большинство крымских татар, это этнические украинцы, а их там не меньше 500 тысяч. И они все ожидают восстановления государственного суверенитета Украины", - подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что также есть вторая часть людей, которые боятся демонстрировать свою позицию, потому что живут в постоянном страхе от российской оккупации.

"Есть те, люди, которые боятся высказываться, они боятся демонстрировать свою позицию. Так они себя вели и в 2014 году, и сейчас они боятся перемен, но понимают что в тех условиях, в которых оказался Крым при условии российской оккупации так тоже нельзя жить. Вот тот страх, который они испытывают от российской оккупации, он гораздо более острее, чем страх перед тем, что же там будет, когда зайдут ВСУ", - подчеркнул Чубаров.

Глава Меджлиса акцентировал на третьей части жителей, подавляющее большинство которых поселилось в Крыму за годы российской оккупации и поэтому они склонны к поддержке российской оккупационной власти полуострова.

"Понятно есть третья часть – это те , которые не поменяли своих взглядов, но большинством это те, которые поселились в Крыму за годы оккупации, а это уже девятый год. Разные данные называются, эксперты отмечают что это около 600 тыс., но немало тех, кто считает что их до миллиона", - отметил Чубаров.

Он добавил, что таким людям, которые в основном незаконно поселились на полуострове за годы оккупации и поддерживают действия российских оккупантов, лучше всего будет добровольно покинуть полуостров.

"Именно поэтому в своем выступлении на "Крымской платформе", я сказал, что международное сообщество должно себе дать прав в том, что все эти люди поселились в Крыму незаконно. И одновременно с деоккупацией должна проводиться деколонизация. Деколонизация в понимании физического перемещения этих людей. Мне хотелось бы, чтобы это было абсолютно добровольно, чтобы они покинули нашу землю", - подчеркнул Чубаров.

Парламентский саммит международной "Крымской платформы": детали

Как сообщал УНИАН, 24-25 октября в Загребе (Хорватия) проходил первый парламентский саммит международной "Крымской платформы".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что после возвращения Крыма Украине полуостров будет нуждаться в безопасности, политическом, юридическом, экономическом опыте стран Европейского Союза.

Участники первого парламентского саммита международной "Крымской платформы" осудили РФ за насильственный призыв в оккупированном Крыму и проведение так называемых "референдумов" в других оккупированных Россией регионах Украины. В совместной декларации участников саммита заявлено о намерении продолжать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную и другую поддержку Украины.

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