Геннадий Гудков отметил, что президент РФ ищет оправдание для применения ядерного оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин пытается втянуть всю страну в войну против Запада. Таким образом он создает себе моральное оправдание для применения ядерного оружия.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире телеканала Freedom.

"Путин пытается создать сейчас "фиговый листок" под названием "Граждане хотят присоединиться к России и стать ее территорией" и сразу же будет запущен процесс интеграции. Путину это нужно, чтобы усилить ядерный шантаж. Мобилизация нужна, чтобы попытаться применить тактику Сталина, который закидывал врага трупами своих солдат. Я не думаю, что эта тактика будет успешной. Призывы к поставкам современного и самого мощного оружия оправданы. Численное преимущество, если оно будет, никакой роли не играет. Сейчас главное эффективность оружия", - отметил оппозиционер.

По его словам, Путин пошел в ва-банк, он повышает ставки, он повышает градус истерики.

"Пытается втянуть всю страну в войну против всего Запада – это "крестовый поход" против НАТО. Он пытается создать себе моральное оправдание для нажатия ядерной кнопки. Я думаю, что это ключевая цель, потом что он понимает, что войну уже проиграл. "Пушечное мясо" поражение не остановит, а лишь оттянет на какое-то время. За это время он попытается подготовиться к чему-то страшному. Все движется к тому, что может вызвать безумные разрушения и жертвы", - считает Гудков.

При этом он указал, что любого здравомыслящего человека ужасает мысль о том, что "неужели безумный дед, закрывшись в бункере, спасая свою личную власть, решится на то, чтобы толкнуть мир в ядерную катастрофу".

Как ранее сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в России, но и пригрозил всему миру ядерным оружием.

В свою оечредь представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано заявил, что российский президент играет в очень "опасную ядерную авантюру". Он использует ядерное оружие, как элемент своего террора. Такая риторика неприемлема для Европейского Союза.

При этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие была "опасной и безрассудной риторикой".

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