Отмечается, что РФ на протяжении всей войны применяла агрессивные меры, чтобы пытаться сохранять численность своей армии.

Россия выслеживает и задерживает за рубежом россиян-дезертиров, бегущих от войны, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что 2,5 года развязанной против Украины войны буквально опустошили профессиональную армию России. Серьезность нехватки солдат выявила операция ВСУ в Курской области - России не удается возвращать свои территории даже после вывода части сил из Украины, пишет издание.

Указывается, что в связи с колоссальными потерями в Украине Россия на протяжении всей войны применяла агрессивные меры, чтобы пытаться сохранять численность своей армии.

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В частности, в РФ активизировали кампанию по наказанию уклонистов от призыва и выслеживанию тех, кто выехал за границу. специальный докладчик ООН по РФ Мариана Казарова заявила, что российские власти "фактически причастны к похищению" дезертиров за рубежом.

Как пишет WSJ, около 50 000 россиян дезертировали или отказались от приказа воевать. По словам российских адвокатов, эти цифры намного выше, поскольку многих "тихо уговаривают вернуться, обещая снисходительное обращение или угрожая их семьям в России".

"В 2022 году в России были приняты новые законы, ужесточающие наказание за дезертирство и неповиновение, включая тюремное заключение на срок до 15 лет и конфискацию имущества. Согласно судебной статистике, власти возбудили более 10 000 уголовных дел по таким обвинениям", - говорится в публикации.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют около 601800 человек личного состава.

Также РФ потеряла на поле боев не менее: танков - 8518, боевых бронированных машин - 16521, артиллерийских систем - 17156, РСЗО - 1166, средств ПВО - 926, самолетов - 367, вертолетов - 328.

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