В Генштабе не подтверждали оккупацию этих поселков.

Согласно данным аналитиков DeepState, российским захватчикам удалось оккупировать ряд украинских населенных пунктов на Донбассе.

Ночью в Telegram-канале проекта появились новые данные о ситуации на российско-украинском фронте. "Враг оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и в Заветном. Продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что Силам обороны Украины удалось продвинуться возле поселка Мартыновка, который находится в Суджанском районе Курской области. Других данных о боях на территории России пока нет.

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Сводка Генерального штаба

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения, оккупанты продолжают активно давить на Покровском направлении. Только здесь произошло 63 боестолкновения, россияне концентрировали усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка. Три штурма продолжаются.

По предварительной информации, там обезвредили 325 оккупантов, 133 из них - безвозвратно. Также уничтожены 13 автомобилей, 12 беспилотников разных видов, пять пушек и минометов и четыре боевых бронированных машины. Два миномета и 14 единиц автотранспорта удалось повредить.

На Харьковском направлении захватчики пять раз атаковали неподалеку Липцы и Волчанска, один штурм продолжается. На Купянском украинские защитники отбивали 13 наступательных действий, больше всего - у Синьковки и Глушковки.

На Лиманском захватчики атаковали вблизи семи различных населенных пунктов, активнее всего - возле Макеевки и Невского. На Северском удалось отбить восемь атак в районах Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском россияне провели пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. На Торецком - 21 раз атаковали в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. Пять столкновений продолжаются, четыре из них - возле Торецка.

На Кураховском направлении россияне пошли в 11 атак вблизи Невельского и Константиновки, на Времовском провели пять штурмов в сторону Водяного, а на Приднепровском совершили одну безуспешную атаку.

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