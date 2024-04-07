Даже тогда количество россиян будет преоблающим. Нужны другие решения.

Украине не хватит людей на войну с Россией, даже если она мобилизует в армию, "дополнением" к мужчинам, также женщин, рыбок, собачек, котиков и всех других непосредственных свидетелей войны с оккупантами.

Государство должно думать, как победить врага технологиями. Ведь по человеческому ресурсу Россия в любом случае победит - людей там количественно больше, объяснила военная Ирина Шевченко "Укринформ".

"Это даже не мое личное мнение, это очевидные вещи. Если мы мобилизуем в Украине всех мужчин, всех женщин, не знаю - домашних собачек, котиков, хомячков и аквариумных рыбок, то нас все равно будет тупо меньше, чем москалей, поэтому нам нужны какие-то технологические решения, чтобы выигрывать войну", - сказала она.

Ирина говорит, что общалась на эту тему с одним из перспективных командиров из своего окружения. Он считает, что Украина по-прежнему должна держаться четкой позиции относительно того, что не отдаст России свою землю - у агрессора следует отобрать то, что он забрал. Сейчас каждый военный на уровне своего окопа делает все, что может. Но есть вещи, которые от них не зависят, подчеркнула Ирина.

Женщина говорит, что сейчас в армии существуют разные настроения касательно мобилизации. Многие украинцы устали из-за отсутствия ротаций. "Сейчас что происходит. Ребята или работают на позициях, или когда возвращаются оттуда - тренируются, чтобы подтянуть, что надо. И такое длительное время в одном ритме на самом деле очень трудно, тем более у нас много мобилизованных", - пояснила она.

Один из самых тяжелых моментов в жизни военного - это то, что у него фактически нет личного пространства. Нет времени, чтобы побыть один на один с мыслями. Обычно те, кто долго на службе, к этому привыкают. Но для людей, которые только присоединились к армии - это стресс, сказала она.

"Психологически это трудно. С другой стороны, есть такая вещь, которая ребят стимулирует. Это ненависть к оккупантам", - резюмировала Ирина.

Украина зря смеялась с чмобиков - должна была тоже мобилизовать людей

Как известно, в Раде до сих пор рассматривают правки к законопроекту по мобилизации в Украине. По словам аналитика, ветерана АТО Евгения Дикого, украинцы зря еще год назад смеялись над "чмобиками", которых мобилизует враг в армию. Государство должно было увеличивать собственный мобилизационный резерв.

"Мы шутили про чмонь. После этого эти чмони взяли и удержали "линию Суровикина". Она же не сама себя удержала, эта линия", - напомнил Дикий.

По его мнению, актуальная проблема Украины заключается не в том, как снизить возраст для мобилизации, а в том, как призвать тех, кто уже подпадает по всем параметрам.

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