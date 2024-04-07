По мнению военного аналитика, закон об уменьшении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет не повлияет на то, будет ли использован потенциал 25-летних для пополнения рядов войска.

Дикий

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что вместо шуток о частично мобилизованных в России, Украине надо было проводить собственную мобилизацию и не терять время.

Об этом Дикий сказал в эфире радио FM Галичина. Эксперт считает, что закон об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет "дает некоторое увеличение нашего мобилизационного резерва", или, другими словами, потенциал.

"Но он никоим образом не влияет на то, будет ли этот потенциал использован или нет", - сказал Дикий.

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По его мнению, можно было бы всерьез говорить, что дает этот закон, если бы в Украине уже служили все те, кто имеет возраст старше 27 лет.

"У нас до этого была норма 27 лет. Я извиняюсь, а что много служат 27-летних, 30-летних, 35-летних, 40-летних? А теперь так же вместе с ними не будут служить 25-летние", - убежден Дикий.

Он считает, что теперь станет больше уклонистов за счет 25-летних.

Дикий уверен, что время Украина начала терять не в последние 9 месяцев, когда не подписывался этот закон об уменьшении предельного возраста, а гораздо раньше.

"Нам надо было всерьез заняться проблемами мобилизации. А ключевая проблема - это отнюдь не возраст. Ключевая проблема, как призвать тех, кто по возрасту подпадает. Мы должны были этим заняться осенью 2022 года, когда Россия впервые начала свою большую мобилизацию. Они тогда набрали 450 тыс мобиков, и вместо того, чтобы на это ответить нашей новой волной, мы ответили на это шутками про чмонов. Мы шутили про чмонь. После этого, эти чмони взяли и удержали "линию Суровикина". Она же не сама себя удержала, эта линия... Но даже самая лучшая фортификация сама себя не защищает. Ее удержали те же 450 тысяч чмонов", - подчеркнул Дикий.

Он добавил, что в течение 2023 года Россия продолжала каждый месяц набирать от 30 тыс солдат. И в целом, за год, россияне набрали 550 тысяч.

"То есть, 450 тысяч - осень 2022 года. 550 тыс - в течение всего 2023 года. Итак, вместе, кроме тех, что к нам зашли в начале - примерно 300 тыс оккупантов, они к ним еще домобилизовали именно на войну еще миллион. И все равно им не хватает. Они добирают сейчас еще 300 тысяч. У них пошла новая волна", - сказал Дикий.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала законопроект о снижении предельного возраста призывников до 25 лет.

2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Как разъяснили в Генеральном штабе ВСУ, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных. Совершенствование организации воинского учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины.

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