Она отмечает, что, запретив деятельность миссии на временно оккупированной территории Донецкой области, представители преступной администрации России пытаются скрывать следы своих военных преступлений.

Оккупационная администрация отдельных районов Донецкой области запретила деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупационная администрация ОРДО признала неправомерной деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля, вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории "ДНР", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что на невооруженную миссию гражданских наблюдателей ОБСЕ возложены функции мониторинга и отчета о ситуации с соблюдении прав человека и гуманитарную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе, так и по всей территории Украины.

"Запретив деятельность миссии на временно оккупированной территории Донецкой области, представители преступной администрации РФ пытаются скрывать следы своих военных преступлений и подтверждают сознательный выбор в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины", - отметила Денисова.

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