На Харьковщине во время обстрела погиб ученый и альпинист. Утром 26 апреля оккупанты в который раз нанесли удары по городу Дергачи, Леонид Гамбаров очередную атаку рашистов не пережил. Ему было 82 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейко.
"Сегодня утром во время обстрела российскими оккупантами города Дергачи (севернее Харькова) погиб наш друг Гамбаров Леонид Арамович - доктор технических наук, профессор института информатики и управления НАН Украины и Министерства Образования и Науки Украины, Мастер спорта по альпинизму, инструктор–методист 2-й категории", - написал он.
По словам Копейко, Гамбаров до последних своих дней выполнял служебные обязанности. Он читал лекции онлайн. Леонид Гамбаров совершил более сотни восхождений. Неоднократно принимал участие в спасательных работах.
Ранее УНИАН уже сообщал, что из-за бомбежки Харькова преподаватель Каразинского университета читает лекции для студентов из погреба.
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