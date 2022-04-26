Оккупанты убили профессора института информатики и управления НАН Украины и Министерства Образования и Науки Украины.

На Харьковщине во время обстрела погиб ученый и альпинист. Утром 26 апреля оккупанты в который раз нанесли удары по городу Дергачи, Леонид Гамбаров очередную атаку рашистов не пережил. Ему было 82 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейко.

"Сегодня утром во время обстрела российскими оккупантами города Дергачи (севернее Харькова) погиб наш друг Гамбаров Леонид Арамович - доктор технических наук, профессор института информатики и управления НАН Украины и Министерства Образования и Науки Украины, Мастер спорта по альпинизму, инструктор–методист 2-й категории", - написал он.

По словам Копейко, Гамбаров до последних своих дней выполнял служебные обязанности. Он читал лекции онлайн. Леонид Гамбаров совершил более сотни восхождений. Неоднократно принимал участие в спасательных работах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из-за бомбежки Харькова преподаватель Каразинского университета читает лекции для студентов из погреба.

Вас также могут заинтересовать новости: