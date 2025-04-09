Сырский: Контингент иностранных сил не будет находиться на линии фронта

Военные части иностранного контингента могут быть развернуты в тех регионах Украины, где существует минимальный уровень угрозы.

В случае прекращения боевых действий и согласования условий для создания и развертывания в Украине контингента иностранных сил, эти зарубежные войска не будут находиться на линии фронта. Об этом Сирский сказал в интервью для издания LB.ua.

В частности, у него спросили, насколько реалистичным является сценарий введения контингента иностранных войск в Украину.

Как отметил Сырский, присутствие войск той или иной страны на территории Украины - это политический вопрос.

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"С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны - это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что по крайней мере та часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником. Конечно, теоретически эти части не будут находиться на линии боевого соприкосновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы", - подчеркнул Сырский.

Также главнокомандующий сообщил, что все решения, которые принимаются политическим руководством, конечно, военными поддерживаем. "Потому что они обсуждаются с военной точки зрения. И Президент единолично никогда такие решения не принимает", - добавил Сырский.

При этом, у Сырского уточнили, будет ли присутствие миротворческого контингента достаточной безопасной гарантией, чтобы россияне не вернулись с вторжением в будущем снова.

"Сложный вопрос. Потому что здесь враг такой... Вы знаете его планы, а присутствие контингента их срывает. И насколько они будут прогнозируемы... Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать", -сообщил Сырский.

Иностранные войска в Украине - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, вопрос формирования контингента иностранных сил активно рассматривают в рамках "коалиции желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания.

4 апреля Украину посетили британская и французская делегации. По итогам заседания в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные из Франции одними из первых войдут в состав будущего контингента.

Как отметил президент Украины, к процессу формирования контингента присоединились многие страны. Обсуждается присутствие партнеров на земле, море и в небе, а также противовоздушная оборона и "некоторые деликатные вещи". В частности, речь идет о целой коалиции стран. Сейчас запланированы еженедельные встречи на уровне военных.

3 апреля заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что 10-12 стран выразили желание присоединиться к формированию военного контингента для Украины.

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